Rifiuti: pm Dolci, 'da 'ndrangheta interesse a sfruttare Covid, indagini in corso' (2)

(Adnkronos) - "Abbiamo notato un interesse della criminalità organizzata a inserirsi, rilevare attraverso prestanome società che sono in possesso di un regolare titolo assicurativo alla gestione dei rifiuti, ovvero a società che si propongono per la sanificazione", spiega il procuratore aggiunto, Dolci. In generale, l’interesse della criminalità organizzata "è sfruttare l’occasione che viene offerta da questa pandemia". Tra le possibilità 'offerte' dall'emergenza sanitaria anche il decreto liquidità che "offre opportunità di incamerare lecitamente dei finanziamenti".