Banca Mediolanum: raccolta netta totale a maggio di 548 mln, da inizio anno 4,6 mld

Milano, 9 giu. (Adnkronos) - Raccolta netta totale a maggio per Banca Mediolanum di 548 mln di euro che portano il totale da inizio anno a 4,6 mld. I dati, resi noti oggi, mostrano una raccolta netta in Risparmio Gestito di 559 mln (1,5 mld YTD), con un record erogato crediti di 285 mln di euro (1,1 mld YTD) e una raccolta totale polizze Protezione di 13,1 mln (47,4 mln YTD).

“Maggio -dice Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum- è stato un altro mese di grandi risultati. In questo contesto di graduale ritorno alla normalità dopo la lunga fase di lockdown, la performance commerciale del mese beneficia ancora dell’elevato livello di digitalizzazione sia della Banca sia della Rete che garantisce la piena sostenibilità del modello di business in ogni condizione. Ne è prova la raccolta netta totale di 548 milioni, 4,6 miliardi da inizio anno, e in particolare la raccolta in risparmio gestito di 559 milioni, 1,5 miliardi da inizio anno, segnale estremamente positivo che i clienti stanno beneficiando delle attuali condizioni di mercato, continuando a investire gradualmente i propri risparmi accumulati sui conti correnti".

Secondo il banchiere "è importante segnalare che anche in questo mese la raccolta in fondi azionari è stata preponderante, pesando per la quasi totalità. Sono convinto che il ricorso agli automatismi, che hanno inciso a maggio per circa 250 milioni, unitamente all’instancabile lavoro dei Family Banker, ci permetterà di continuare a trasformare il risparmio amministrato in gestito sostenendo la raccolta in fondi anche nei prossimi mesi".

"Passando al business del credito -continua Doris- sono estremamente soddisfatto di come questa attività abbia registrato il risultato record di 285 milioni a maggio, in aumento del 21% rispetto al 2019, attraverso l’erogazione alla clientela di mutui e prestiti, che ricordo sono garantiti dagli immobili o da investimenti detenuti presso Banca Mediolanum”.

“Infine – conclude l’amministratore delegato - la raccolta premi delle polizze protezione si attesta a oltre 47 milioni da inizio anno, in crescita del 28%, con la nuova produzione stand-alone raddoppiata rispetto al 2019, confermando l’attenzione ai temi legati alla tutela della persona e dei suoi risparmi”.