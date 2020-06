Ex Ilva: Provenzano, 'ennesima ricerca di alibi, proposta irricevibile'

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Siamo di fronte all'ennesima ricerca di alibi da parte della proprietà" dell'ex Ilva. "E' una proposta irricevibile perché si discosta sia nella sostanza che nello spirito dall'accordo raggiunto a marzo che prevedeva la piena occupazione con l'obiettivo, non di tenere uno stabilimento aperto, ma con l'obiettivo strategico per il paese di andare verso la produzione di acciaio verde". Ad affermarlo a Skytg24 è il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano. Lo stabilimento di Taranto, aggiunge, "può diventare il più grande stabilimento siderurgico di acciaio verde in Europa. Ha le condizioni per poterlo fare ma servono investimenti importanti", aggiunge. Questo stabilimento, sottolinea Provenzano, "deve continuare a produrre acciaio. L'Italia ha bisogno dell'acciaio preservando l'occupazione, la salute e l'ambiente".