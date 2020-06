Elezioni: Baldelli, 'election day con referendum una porcata'

A Houston l'addio commosso a George Floyd trasmesso anche online

Roma, 9 giu. (askanews) - Un religioso silenzio ha accolto l'arrivo del feretro di George Floyd davanti alla Fountain of Praise Church di Houston, in Texas. L'afroamericano ucciso dalla polizia a Minneapolis è diventato il simbolo della lotta contro il razzismo, con manifestazioni in tutto il mondo; per la sua morte sono stati incriminati 4 agenti. Un funerale in forma privata, per circa 500 ...