Fase 3: De Petris, 'vero piano shock è green new deal'

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - “Il vero piano shock di cui questo Paese ha bisogno, non solo per superare la crisi innescata dal Covid-19 ma anche per imboccare la strada di un nuovo modello di sviluppo, è l'attuazione puntuale del programma di governo. In quel programma il green new deal era stato indicato come il fulcro dell'azione di governo, la sua vera ragion d'essere”. Lo afferma la senatrice di Leu Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto del Senato.