Fase 3: fonti Chigi, nessun attrito tra Conte e Gualtieri o con Mef

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "La frase attribuita al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte -'C’è un pezzo di Stato che rema contro le riforme e contro il governo'- è totalmente inventata e come tale non può essere ritrattata, perché queste parole non sono mai state pronunciate. Così come è totalmente privo di fondamento lo stesso ragionamento che si sta costruendo su questa non notizia, in quanto non appartiene neppure lontanamente alla cultura e al senso dello Stato del premier Conte. Allo stesso tempo non c’è alcun attrito né con il ministro Gualtieri e né tra Palazzo Chigi con la struttura del ministero dell’Economia". Lo puntualizzano fonti di Palazzo Chigi tornando sulla frase incriminata, che già oggi era stata smentita.