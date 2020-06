Caso Regeni: Vattuone (Pd), 'fermezza con Egitto ma senza annullare cooperazione'

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Al governo egiziano dobbiamo continuare a chiedere piena collaborazione per accertare la verità e assicurare giustizia per Regeni e per affermare la tutela dei diritti umani come nel caso di Zaki. Si può essere anche più determinati su questo fronte, senza però far venir meno la cooperazione con un Paese importante in un’area strategica tra nord Africa e vicino oriente". Lo afferma il senatore Vito Vattuone, capogruppo Pd in commissione Difesa di palazzo Madama.

"Le relazioni bilaterali fra due Paesi come l'Italia e L'Egitto, entrambi essenziali per la sicurezza e la stabilità del Mediterraneo, devono essere trattate con attenzione -aggiunge- e con la costruzione, a volte difficile e faticosa, di un dialogo".