Coronavirus: Berlusconi, 'Salvini parla come M5S che non vogliono Mes'

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Non ho mai detto che Salvini parla come i Cinquestelle perchè anche loro sono contro il Mes". Lo ha sottolineato Silvio Berlusconi, ospite di 'Cartabianca', su Raitre, replicando alla conduttrice, Bianca Berlinguer, che gli ricordava la critica del segretario della Lega secondo il quale il leader di Fi parla come Matteo Renzi. Anche perchè quest'ultimo, ha detto ancora l'ex premier, è stato determinante per far nascere l'attuale governo e per respingere la mozione di sfiducia al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.