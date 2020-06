Fase 3: partiti inviti opposizione per Stati generali economia**

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Sono partiti gli inviti alle forze di opposizione per gli Stati generali dell'economia, fortemente voluti dal premier Giuseppe Conte in chiave di 'rilancio' per il Paese. C'è attesa, ora, per la disponibilità del centrodestra, con Matteo Salvini e Giorgia Meloni che in queste ore hanno mosso dubbi e critiche sull'appuntamento a Villa Doria Pamphili, dove entrambi sono attesi nella giornata di venerdì. Intanto il premier Giuseppe Conte, tra domani e giovedì, continuerà a vedere i ministri, per poi fare il punto con le forze di maggioranza prima di 'trasferirsi' a Villa Pamphili per gli Stati generali.