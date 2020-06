Migranti: Caretta (Fdi), 'Ue faccia la propria parte'

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Da settembre ad oggi ci sono stati in Italia 11800 sbarchi di clandestini dei quali solo 464 sono stati redistribuiti nel resto d'Europa. E' ora che i nostri partner europei dimostrino di esistere non solo per dettarci le regole su come gestire i nostri conti, ma facendo la propria parte nell'affrontare il traffico di esseri umani provenienti dalla Libia". Lo afferma Maria Cristina Caretta, deputata di Frateli d'Italia.

"I Servizi -aggiunge- hanno più volte ribadito i rischi connessi a questi arrivi incontrollati ed è ora di agire con velocità e determinazione. Dobbiamo organizzare un blocco navale europeo".