Coronavirus: Baratto (Fi), 'commissione inchiesta su omissioni cinesi'

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Con l'ultima rivelazione dell'Università di Harvard oramai è chiaro a tutti che la Cina non ha avvisato il mondo dell'epidemia che si stava propagando. Si tratta di una negligenza gravissima. Quanti morti avremmo potuto evitare se ci fosse stata una corretta circolazione delle informazioni e, soprattutto, a tempo debito? Quanti danni in meno avremmo potuto arrecare alla nostra economia? Mi aspetto che la comunità internazionale sia compatta nel denunciare questo atteggiamento. Chiederò nei prossimi giorni al governo l'apertura di una Commissione d'inchiesta per fare chiarezza sulle omissioni cinesi". Lo scrive su Facebook il deputato di Forza Italia Raffaele Baratto.