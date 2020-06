Fase 3: Gelmini, 'regolarizzazione ennesimo fiasco governo'

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - “La sanatoria per i migranti irregolari si sta rivelando un vero e proprio flop. Nei primi dieci giorni solo 9.500 domande, da Palazzo Chigi ne preventivavano almeno cinque volte tanto. Il ministro Bellanova, con la scusa dell’emergenza per il settore agricoltura, aveva lanciato la regolarizzazione di massa per gli stranieri. Adesso la cruda realtà: numeri molto al di sotto delle aspettative, burocrazia come sempre al potere, e la beffa dei raccolti che rimangono sui campi a marcire. Un altro fiasco, l’ennesimo, per il governo giallorosso”. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera.