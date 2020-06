M5S: Castaldo, 'vergognose minacce a Di Maio, attaccano perché ci temono'

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Inaccettabili e vergognose le di morte pervenute a Luigi Di Maio. Luigi non è solo, c'è tutto il Movimento Cinque Stelle al suo fianco. Se ci attaccano è perché, evidentemente, siamo scomodi e facciamo paura a qualcuno. Non ci arrendiamo: forza Luigi!". Lo scrive in un tweet Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente del Parlamento Europeo in quota M5S.