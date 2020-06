M5S: Crimi, 'solidarietà a Di Maio e ai napoletani, coraggio Luigi'

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Rivolgo la mia sincera solidarietà a Luigi Di Maio e alla comunità napoletana per le vergognose minacce ricevute. Da mesi il nostro ministro degli Esteri lavora con impegno e dedizione per aiutare il Paese ad affrontare l'emergenza. Coraggio, Luigi. Non fermiamoci e andiamo avanti". Lo scrive in un tweet il capo politico del M5S, Vito Crimi.