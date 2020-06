Lombardia: Regione aumenta sostegno affitti di altri 23 mln

Milano, 10 giu. (Adnkronos) - Con 23 i milioni di euro Regione Lombardia conferma e aumenta il suo sostegno alle famiglie che, a causa dell'epidemia da coronavirus, si sono trovate in difficolta' nel pagare l'affitto a condizioni di libero mercato. Il provvedimento è stato approvato dalla giunta regionale.

Per Stefano Bolognini, assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e disabilita', "è una misura che punta a supportare chi ha subito una 'caduta' improvvisa e significativa di reddito a causa dell'emergenza, in molti casi anche per la perdita del lavoro legata al lockdown".

Queste risorse si sommano agli oltre 20 milioni di euro messi a disposizione con i provvedimenti approvati dalla Giunta lo scorso marzo. e possono essere destinate anche alle famiglie che hanno già presentato la domanda di contributo e sono attualmente in graduatoria, in attesa per esaurimento delle risorse.