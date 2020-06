Fase 3: stati generali economia, attesa per Lagarde**

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - La presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen ci sarà, in collegamento da Bruxelles sabato mattina. Presente, come reso noto già ieri, anche il presidente del Parlamento Ue, David Sassoli, sempre in videoconferenza. E mentre a Palazzo Chigi si lavora alacremente all'organizzazione degli Stati generali dell'economia -proseguono infatti i 'bilaterali' con i ministri che hanno visto impegnati questa mattina, oltre al premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri- tra gli invitati 'illustri', a quanto si apprende, spunta anche il nome della presidente della Bce, Christine Lagarde. La sua presenza non è ancora confermata, ma a Palazzo Chigi confidano di averla nel carnet degli ospiti illustri.