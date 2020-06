Petrolio: Tabarelli (Nomisma Energia), 'prevediamo rimbalzo, nel 2021 a 60 dollari'

Milano, 10 giu. (Adnkronos) - Nei prossimi mesi le previsioni di Nomisma Energia sono per un rimbalzo dei prezzi del greggio e per ritorno abbastanza veloce del Wti americano a 60 dollari al barile. "Entro fine anno lo vediamo a 50 dollari, a 60 dollari l'anno prossimo, nel 2021. Prevediamo che si torni rapidamente alla normalità", spiega all'Adnkronos l'economista Davide Tabarelli, presidente e fondatore della società di ricerca indipendente. Scenari più 'rialzisti' vedono il petrolio a 70 dollari entro il 2023.

"Quello che non si dice - osserva Tabarelli - è che il petrolio è una risorsa finita. Per il petrolio bisogna fare investimenti, andare a cercarlo, fare dei pozzi. Il taglio degli investimenti che c'è stato in questi ultimi mesi non c'è mai stato prima e nei prossimi anni la capacità produttiva che oggi non viene realizzata verrà a mancare". Pertanto, secondo Tabarelli, "ci sarà di nuovo una carenza di capacità con prezzi che saranno anche molto più alti delle nostre previsioni, con un prezzo anche vicino agli 80 dollari nel caso peggiore".

Con l'emergenza covid19, dopo un brusco calo, il prezzo del greggio è finito ad aprile in territorio negativo per la prima volta nella storia. Negli ultimi giorni, il suo valore è tornato intorno ai 40 dollari al barile.