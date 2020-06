Elezioni: Variati, 'possibile arrivare da confronto a sintesi'

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - Il ministro Lamorgese, "compatibilmente con i suoi impegni non si sottrarrà di certo ad una presenza" in Parlamento per un confronto sul decreto legge all'esame della Camera sulle elezioni suppletive, regionali e amministrative e il referendum costituzionale, "anche se molto immodestamente aveva delegato me sia nel lungo percorso della commissione Affari costituzionali sia in Aula. Per quanto riguarda me e quello che rappresento nel governo, non sono stato assolutamente sordo ai tanti interventi che ci sono stati e penso anche che il grande ruolo della politica si chiama mediazione, si chiama confronto più che scontro e quindi ritengo che ancora ci siano margini per un ragionamento che possa essere utile all'interno di questo dibattito e per la sintesi che l'Aula farà". Lo ha affermato, intervenendo in Aula, il sottosegretario all'Interno, Achille Variati.