Fase 3: priorità riaperture scuole, ok bipartisan da Camera

Roma, 11 giu. (Adnkronos) - Sì della Camera alla risoluzione presentata dalla maggioranza dopo le comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, sull'evoluzione dell'emergenza Covid. Il provvedimento è passato con 254 voti favorevoli e con 193 astensioni del centrodestra, dopo l'invito del ministro a inserire nel documento l'impegno per il governo "a dare massima priorità al lavoro preparatorio in vista della riapertura delle scuole a settembre, che dovrà avvenire in piena sicurezza". (segue)