Fase 3: Speranza, 'priorità riapertura scuole'

Roma, 11 giu. (Adnkronos) - Dare massima priorità alla riapertura in sicurezza delle scuole. E' l'impegno assunto dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che prima del voto sulla risoluzione presentata dalla maggioranza dopo le sue comunicazioni alla Camera sull'evoluzione dell'emergenza Covid, ha vincolato il suo parere favorevole sul documento, all'inserimento di questo preciso impegno per il governo. Una posizione che ha portato anche il centrodestra, che inizialmente aveva annunciato il no alla risoluzione, ad esprimere un voto di astensione. (segue)