Fase 3: Bonometti (Confindustria Lombardia), 'andiamo verso crisi occupazionale e sociale'

Milano, 11 giu. (Adnkronos) - "A livello mondiale ci sarà una contrazione dei mercati e delle produzioni e, diminuendo la produzione, ci sarà un impatto sull'occupazione. Avremo bisogno di meno di manodopera. Da una crisi sanitaria siamo passati a una crisi economica e produttiva e a una crisi occupazionale. E arriveremo a una crisi sociale". Lo ha detto il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, partecipando alla presentazione dell'indagine congiunturale Industria e artigianato manifatturieri in Lombardia nel primo trimestre 2020.

"La cassa integrazione non è la soluzione del problema -ha continuato- ma serve a tamponare la situazione, ma quando sarà finita e sarà rimessa in discussione la possibilità di licenziare, le aziende dovranno per forza diminuire l'occupoazione. E prevedo un forte aumento della disoccupazione".