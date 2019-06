Brexit: Conte, 'prepararsi a qualsiasi scenario, anche no deal'

Roma, 19 giu. (AdnKronos) - "Da parte italiana è stato convertito in legge il decreto Brexit sui diritti dei cittadini e dei servizi finanziari e del trasporto aereo. La scorsa settimana abbiamo riunito a Palazzo Chigi la task force Brexit: rimaniamo impegnati per una Brexit ordinata", ma "non di meno alla luce degli ultimi sviluppi è importante che cittadini e imprese utilizzino i mesi di proroga per prepararsi a qualsiasi scenario, incluso quello di una uscita senza accordo". Lo afferma il premier Giuseppe Conte, intervenendo in Aula a Montecitorio sul prossimo Consiglio d'Europa.