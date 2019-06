Conti pubblici: Conte, Italia rispetta regole ma serve riflessione incisiva

Roma, 19 giu. (AdnKronos) - "L’Italia intende rispettare le regole europee, senza che ciò impedisca che, come Paese fondatore e terza economia del continente, ci facciamo anche portatori di una riflessione incisiva su come adeguare le regole stesse affinché l’Unione sia attrezzata ad affrontare crisi finanziarie sistemiche e globali e assicuri un effettivo equilibrio tra stabilità e crescita e tra riduzione e condivisione dei rischi". Lo afferma il premier Giuseppe Conte, intervenendo nell'Aula di Montecitorio sul prossimo Consiglio europeo.

Si tratta di "binomi - rimarca ancora il premier concludendo il suo intervento - complementari e non in contrasto tra loro come continuano a sostenere i fautori di un approccio procedurale che ha costretto l’Europa a criticare ex post proprie decisioni e misure che sono poi i cittadini europei ad aver pagato e a rischiare di pagare in prospettiva. Il che comporta un prezzo molto elevato non solo per la coesione sociale ed economica di interi Stati Membri, ma per la credibilità stessa del progetto europeo, una credibilità che i fautori dell’'austerity' a oltranza dichiarano, almeno a parole, di avere a cuore".