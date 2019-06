Migranti: Istat, più permessi soggiorno, in aumento per motivi famiglia**

Roma, 19 giu. (AdnKronos) - "Nel corso del 2017 sono stati rilasciati quasi 263 mila nuovi permessi di soggiorno, in lieve aumento rispetto al 2016, dopo una tendenza alla diminuzione già messa in luce negli anni precedenti: nel 2010 erano quasi 600mila". E' quanto si sottolinea nel Rapporto annuale 2019 sulla situazione del Paese. "Diminuiscono i nuovi flussi in ingresso per lavoro, fino a scendere sotto il 5% nel 2017, e aumentano quelli per motivi di famiglia - si prosegue nel Rapporto - Dal 2014 al 2017 si accentuano i flussi dettati dall’emergenza: i permessi rilasciati per asilo e protezione umanitaria raggiungono il 38,5%, un valore prossimo a quello dei permessi rilasciati per motivi di famiglia che, con incidenze più stabili nel tempo, sono pari al 43,2% del totale dei nuovi permessi in ingresso nel 2017".