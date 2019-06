Tim: accordo confidenzialità con Cdp e Enel, al via confronto su Open Fiber**

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - Tim ha sottoscritto con Cdp e Enel un accordo di confidenzialità volto ad avviare un confronto finalizzato a valutare possibili forme di integrazione delle reti in fibra ottica di Tim e Open Fiber, anche attraverso operazioni societarie. Lo rende noto Tim in un comunicato sottolineando che "l’obiettivo del confronto è di verificare la fattibilità dell’operazione, le relative modalità ed il perimetro di attività oggetto di un possibile accordo, in funzione della volontà delle parti e del quadro normativo e regolatorio di riferimento". In esecuzione del suddetto accordo "le parti si atterranno alla più stretta confidenzialità", sottolinea Tim.