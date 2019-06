Lombardia: giunta approva manovra 2019-21, 600 mln per Pedemontana (2)

(AdnKronos) - "Nella nostra proposta confermiamo l'impegno a migliorare le infrastrutture per la mobilità autorizzando 600 milioni di euro per la Pedemontana lombarda e 283 milioni per il prolungamento della Metropolitana 5 da Milano a Monza. Quest'ultimo investimento, per incentivare la mobilità sostenibile e migliorare la qualità dell'aria, si aggiunge ai numerosi interventi programmati per la tutela ambientale e la prevenzione del rischio idrogeologico", aggiunge Caparini.

In più, sono stati destinati oltre 80 milioni per l'ammodernamento tecnologico ed infrastrutturale degli ospedali e rifinanziate con ulteriori 8 milioni di euro le misure di sostegno alle imprese. Nel dettaglio, gli investimenti previsti con la manovra di assestamento sono 739 milioni per il 2019, 546 milioni per il 2020 e 521 milioni per il 2021.