Infrastrutture: Toninelli, 'tempi corretti, soldi giusti e lavoro ben fatto,

Treviso, 21 giu. (AdnKronos) - “Questo ponte rappresenta un simbolo per questo territorio importantissimo e rappresenta un modello operativo ottimo”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in occasione della riapertura del Ponte sul Piave a Ponte della Priula (Treviso).

“Qui abbiamo impegnato circa 10 milioni di euro di soldi pubblici, dicendo che in 12 mesi avremmo chiuso il cantiere. Anas in 12 mesi ha chiuso il cantiere, ha mantenuto la struttura storica del ponte, l’ha allargata con due piste ciclabili e nel frattempo, anche se con qualche disagio in più, vi è stata una via transitoria – ha sottolineato il ministro -. Il territorio quindi non ha subito enormi disagi, ha sopportato, e l’economia territoriale è rimasta in piedi anche in questi mesi”.

“Tempi corretti, soldi giusti e lavoro ben fatto; questo è un modello che voglio esportare. Ora che abbiamo dimezzato i tempi soprattutto per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza come questo, non ci metteremo più un anno e oltre per partire, ma li dimezzeremo e questo avverrà grazie allo ‘sblocca cantieri’”, ha concluso il ministro.