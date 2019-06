Libra: Francia crea task force al G7 su criptovalute

Parigi, 21 giu. (AdnKronos) - La Francia che presiede quest'anno il G7 costituisce una task force per studiare i progetti di criptovalute tra cui Libra, la 'stable coin' che si appresta a lanciare Facebook. Ad annunciarlo è François Villeroy de Galhau, il Governatore della Banque de France, la banca centrale francese, nel corso del suo intervento alla conferenza dell'Autorità di vigilanza prudenziale francese (Acpr) che si è svolta oggi a Parigi.

"Con il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire e al nome della presidenza francese del G7 - sottolinea Villeroy de Galhau - abbiamo deciso la costituzione di una task force sui progetti 'stable coin' : la 'Libra', di cui abbiamo molto parlato in questi giorni ma non solo". In particolare, aggiunge il Governatore della Banca di Francia, "questo termine 'stabile' dovrà essere precisato: stabile rispetto a cosa ? e stabile fino a che punto (fissa o parzialmente flessibile?".

Questa task force, sottolinea il Governatore della Banca di Francia, "guidata da Benoit Coeuré", membro del Comitato esecutivo della Bce, "con dei rappresentanti delle banche centrali, dovrà nei prossimi mesi esaminare le esigenze anti riciclaggio ma anche quelle legate alla tutela dei consumatori e anche le eventuali questioni di trasmissione della politica monetaria. Vogliamo combinare apertura sull'innovazione e fermezza sulla regolazione: è nell'interesse di tutti". Parallelamente, aggiunge, "vogliamo migliorare ancora l'efficacia dei sistemi di pagamento esistenti, transfrontalieri. La Banca di Francia promuove attivamente una strategia europea su questo tema".