Gdf: Di Maio, 'va sostenuta, presto legge su grandi evasori'

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - "Il lavoro svolto dalla Guardia di Finanza è semplicemente encomiabile, ma proprio per questo va sostenuto, soprattutto con i fatti. Ecco perché il MoVimento 5 Stelle ha già pronta una proposta di legge che prevede il carcere per i grandi evasori e che presto diventerà legge dello Stato". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, rivolgendo un grazie alle Fiamme gialle.

"Oggi - esordisce infatti il premier - è stato un onore partecipare alla festa per celebrare il 245esimo anniversario della Guardia di Finanza e addirittura premiare alcuni di loro. Grazie a queste donne e a questi uomini per il lavoro svolto, specie nella lotta alla criminalità e all’evasione fiscale. A proposito di quest’ultima, le nostre Fiamme Gialle, solo nei primi cinque mesi del 2019, hanno scoperto 13.285 evasori totali, persone che non hanno mai pagato un euro di tasse, per un’evasione complessiva di 3,4 miliardi di euro. Soldi degli italiani, che lo Stato potrebbe reinvestire in servizi per i cittadini".