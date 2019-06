Migranti: Orfini, 'Pd chieda di aprire porti'

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - "Ai profughi salvati da SeaWatch non viene consentito di sbarcare da 10 giorni, per una scelta criminale del governo. Per carità, interessante la discussione nel Pd sulla segreteria, nuovi partiti e amenità varie. Ma se invece chiedessimo tutti insieme di aprire i porti?". Lo scrive Matteo Orfini su twitter.