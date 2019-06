Pd: Gentiloni, 'contendere a Lega ruolo primo partito, questo è obiettivo'

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - "La notizia che il Pd era morto era largamente esagerata. Ma noi non possiamo accontentarci del fatto che il Pd sia in vita e in grado di fare argine. Il fatto è che abbiamo da porci obiettivi più ambiziosi: contendere a Lega il ruolo di essere primo partito italiano. E' vero ci separano dieci punti da Lega, ma io so che questa competizione è l'architrave del bipolarismo: o stai con Salvini o stai dalla parte del Pd". Lo dice Paolo Gentiloni a Marzabotto, all'iniziativa dell'area Martina.