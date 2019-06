Ue: Vestager, 'destra e estrema destra non hanno avuto successo temuto'

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - “Le elezioni per il Parlamento europeo sono state differenti dal solito, e per molti versi sorprendenti. La destra e la destra estrema non hanno ottenuto il successo che si temeva". Lo ha detto il Commissario Ue alla Concorrenza, Margrethe Vestager, al TechFestival, l’evento sull’innovazione organizzato a Venezia dal Foglio.

"Per esempio i verdi e la mia famiglia liberale hanno aumentato i propri seggi, e il vecchio monopolio del potere è stato spezzato. Possono formarsi nuove coalizioni e possono succedere cose nuove. E hanno votato molte più persone, quasi il 51 per cento dei cittadini, che penso sia il record degli ultimi 25 anni. I cittadini hanno riposto la loro fiducia nella nostra democrazia”.