Atletica: a Palermo torna l'International Half Marathon (2)

(AdnKronos) - A difendere il titolo conquistato nel 2018 a Foligno saranno, tra gli uomini, il finanziere Ahmed El Mazoury (primo con 1h04’03” davanti a Cesare Maestri ed Alessandro Giacobazzi ), e tra le donne Valeria Strano (trionfatrice con il tempo di 1h12’04” davanti a Sara Dossena ed Isabel Mattuzzi). Alla gara, valida per l’assegnazione del titolo italiano a squadre, parteciperanno anche gli atleti stranieri tesserati per le società della penisola, ma fuori classifica per il titolo individuale. Gli assoluti tornano nel capoluogo siciliano a 15 anni di distanza dall’ultima manifestazione che assegnò i titoli tricolori. Nel 2004 fu la Maratona Città di Palermo ad ospitare il campionato italiano vinto da Roberto Barbi.

Mondello e, in particolare l’Antico stabilimento balneare, sarà il quartier generale del campionato italiano che si snoderà lungo un percorso tra il mare e la città. Dopo la partenza da Valdesi gli atleti raggiungeranno piazza Castelnuovo per fare ritorno a Mondello attraverso via Libertà ed il Parco della Favorita. L’anno scorso le fotografie della vincitrice della Palermo International Half Marathon, Lisa Locatelli, finirono sui giornali di tutta Europa: l’atleta di Crema, dopo avere tagliato il traguardo, ricevette dal fidanzato Luca Sommese anello e richiesta di matrimonio.