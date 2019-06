M5S: staff Di Maio, 'vicepremier persona sincera, dice quel che pensa'

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - "Non c’è da stupirsi riguardo all’articolo pubblicato da FanPage.it. Quanto riportato non è nulla di nuovo di quanto già detto dallo stesso Di Maio durante l’intervista a La Verità. Di Maio è una persona sincera, dice quel che pensa sempre e nell’occasione riportata da FanPage.it gli attivisti erano ovviamente liberi di riprendere via video l’evento". Lo precisa lo staff di Luigi Di Maio.

"Nonostante ciò Di Maio ha ovviamente espresso il suo pensiero. Non c’è nulla di strano, anzi tutto ciò rappresenta l’essenza stessa del Movimento: guardarsi in faccia e dirsi le cose”, aggiunge-