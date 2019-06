Cyber attacchi Usa contro Teheran

Washington, 23 giu. (AdnKronos) - Cyber attacchi degli Stati Uniti contro un gruppo di intelligence iraniano che gli 007 americani riterrebbero abbia contribuito a pianificare i recenti attacchi contro le petroliere nel Golfo dell'Oman. E’ quanto riporta il New York Times. Solo due giorni fa, Donald Trump - con una serie di tweet - aveva rivelato di aver annullato un attacco verso 3 obiettivi iraniani. Il presidente degli Stati Uniti aveva programmato l'azione dopo l'abbattimento di un drone americano che, secondo Washington, sarebbe avvenuto in acque internazionali. Secondo quanto aveva rivelato il New York Times, l'operazione era già nelle sue fase iniziali - avendo come obiettivi, tra l'altro, radar e batterie missilistiche - quando è stata fermata. Gli aerei erano già in volo e le navi in zona pronte ad attaccare, quando è arrivato lo stop, affermava il Nyt citando un'alta fonte dell'amministrazione. "Eravamo pronti a colpire 3 diversi obiettivi quando ho chiesto quante persone sarebbero morte. Un generale mi ha risposto '150, signore'. Dieci minuti prima dell'attacco, ho fermato l'azione, non proporzionata all'abbattimento di un drone", uno dei tweet di Trump.

Intanto ieri, intervistato dalla Nbc, il presidente Usa ha affermato di non volere una guerra con l'Iran, ma se si arriverà a un conflitto, vi sarà "un annientamento come non avete mai visto prima". "Ma non sto cercando di farlo", ha ribadito Trump durante l'intervista, in cui afferma la sua disponibilità a dialogare con Teheran se questa accetta di rinunciare al nucleare.