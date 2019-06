Governo: Di Maio, 'indebolirlo mentre tratta con Ue è da incoscienti'

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - "Destabilizzare il Governo in questo momento in cui il Presidente del Consiglio sta portando avanti una trattativa difficilissima con l’Unione Europea è da incoscienti, e questo lo dico sia al MoVimento che alla Lega. Non permetterò che nè io nè il MoVimento veniamo indeboliti da queste dinamiche. Ci mancherebbe altro. Ma è bene che tutti sappiano. Dobbiamo essere una testuggine, non un campo estivo". Lo scrive Luigi Di Maio su Fb.