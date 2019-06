Estate: a Verona già attivi i centri estivi ricreativi (3)

(AdnKronos) - 'Un mondo a colori – A world in color!'. I bambini e le bambine attraverso la fantasia partiranno per un viaggio immaginario tra spezie, profumi e aromi provenienti da tutto il mondo. Costruiranno una mappa colorata del mondo con le loro mani, per condividere idee ed emozioni. Un percorso da intraprendere tutti insieme per un viaggio all’insegna del divertimento.

'Un Mondo a Collage – A globe!'. Attraverso questo laboratorio i bambini realizzeranno un mappamondo in cartapesta su cui apporre le bandierine dei paesi del mondo a cui si aggiungeranno altri simpatici elementi come navi e miniature di animali. I bambini conosceranno il mondo con l’immaginazione, collaborando tra loro e condividendo tante emozioni.

Costruzione con materiali di riciclo di vari tipi di case: 'What beautiful homes! Facciamo un sostenibile girotondo intorno al mondo!', Verranno utilizzati dai bambini materiali di riciclo quali bottiglie di plastica, cartoni del latte, contenitori delle uova, vasetti dello yogurt, scatole e scatolette, barattoli, per costruire una casetta a scelta, prendendo così consapevolezza di come possono essere differenti in ogni parte del mondo: una baita, una cascina di campagna, un igloo, una capanna in legno, una tenda, un grattacielo, ecc.