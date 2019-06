Estate: a Verona già attivi i centri estivi ricreativi (5)

(AdnKronos) - E 4 appuntamenti imperdibili ricchi di divertimento: I bambini vivranno esperienze emozionanti con uscite selezionate con attenzione e strettamente legate al tema del C.E.R: Parco Natura Viva, Località Quercia, Bussolengo, Il parco offre un viaggio tra gli animali dei cinque continenti del mondo alla scoperta delle diversità e delle caratteristiche che li accomunano. Passeggiando lungo i percorsi geografici i bambini impareranno a conoscere le abitudini di questi simpatici amici e i loro nomi in inglese.

A dip in the pool - Terme di Giunone: i bambini troveranno tantissime aree del Parco pensate per loro, potranno divertirsi nella grande vasca con le onde, immergersi nelle antiche vasche termali e tuffarsi dagli scivoli scegliendo quello adatto alla loro età in completa sicurezza per passare un’allegra giornata rinfrescante: “Fermi tutti i pirati dei caraibi stanno tornando!”.