Giorgetti: "Minibot? Non sono verosimili"

Losanna, 23 giu. (AdnKronos) - "C'è ancora chi crede a Borghi? Ma vi sembrano verosimili i minibot? Se si potessero fare, li farebbero tutti". È la battuta con cui il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, ha commentato da Losanna l'idea del presidente leghista della commissione Bilancio della Camera.

Claudio Borghi, a Radio Capital, commenta con una risatina le dichiarazioni del sottosegretario Giorgetti sui minibot."Poverino, Giorgetti è lì che aspetta una cosa importante come le Olimpiadi e gli rompono le scatole con i minibot. E' probabile che poi uno sbotti". A proposito dell'accusa di essere strumenti di pagamento "inverosimili" il presidente leghista della Commissione Bilancio della Camera risponde che "sono verosimili, vero è che non sono mai stati fatti. E' una cosa che abbiamo discusso tante volte, anche di recente, Salvini è d'accordo. Non c'è alcun incidente con Giorgetti. Certo è una cosa molto coraggiosa, difficile da portare a casa viste le reazioni negative di mezzo mondo". Sulla frase di Giorgetti - "c'è qualcuno che crede ancora a Borghi" - l'esponente leghista dice di non credere a quei "virgolettati delle agenzie, tante volte hanno scritto cose mie che non stavano né in cielo né in terra".

"Le dichiarazioni di Giorgetti sui minibot? Ci hanno sorpreso, sono una proposta che la Lega ha voluto inserire nel contratto di governo, la retromarcia ci ha sorpreso per questo" fanno sapere fonti del Movimento Cinque Stelle. "Ad ogni modo quel che conta è che pagare subito le imprese creditrici, la pubblica amministrazione deve sanare tutti quei debiti che ha con le imprese ormai da troppi anni".

"Nel giro di poche ore il sottosegretario Giorgetti mi dà ragione" dichiara il senatore Maurizio Gasparri (Fi). "Un applauso per aver 'tritato' i minibot e anche Borghi. Adesso a nome di chi parlerà il simpatico onorevole Borghi, autoproclamatosi economista? Archiviati i minibot si pensi all'economia reale".