Sicilia: paura sulla Palermo-Sciacca, pullman prende fuoco ma nessun ferito

Terremoto vicino a Colonna, Raggi: "Verifiche in corso, non segnalate grandi criticità"

(Agenzia Vista) Roma, 24 giugno 2019 Terremoto, Raggi: "Verifiche in corso, non segnalate grandi criticità" "Dalla scorsa notte abbiamo avviato verifiche con @PLRomaCapitale e Protezione Civile Campidoglio per #terremotoroma. Finora non segnalate grosse criticità, controlli in corso in particolare su edifici scolastici. Aperto Centro operativo comunale (Coc) per fare punto situazione." Così la ...