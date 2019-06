Olimpiadi: Mattarella, 'Milano-Cortina potrà essere esperienza assai positiva'

Roma, 24 giu. (AdnKronos) - "Con la più grande e rispettosa attenzione attendiamo il risultato di oggi e sono certo che se vorrete premiare questo progetto il mondo olimpico coglierà l'opportunità di vivere un'esperienza eccezionalmente positiva nel 2026 a Milano e Cortina". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un video messaggio inviato a Losanna in occasione della presentazione della candidatura di Milano e Cortina per l'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026.