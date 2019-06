Caso Regeni: Fico posta murales a Berlino, 'Giulio legato a questa città'

Roma, 24 giu. (AdnKronos) - "Questo è il murales dedicato a Giulio Regeni che si trova a Berlino. E non è un caso che sia qui perché a questa città Giulio era particolarmente legato". Lo pubblica in un post su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico, che da domani sarà in visita nella capitale tedesca.

"Portare il suo caso nel cuore dell’Europa -spiega- assume un forte significato. Non solo in un’ottica di solidarietà tra Paesi ma anche perché Giulio Regeni era un cittadino e uno studioso europeo. Ringrazio quindi Wolfgang Schäuble, presidente del Bundestag, per aver risposto con sensibilità e attenzione all’appello fatto nei mesi scorsi. Lo incontrerò domani a Berlino dove si trova già la commissione Esteri della Camera guidata dalla presidente Marta Grande per una riunione congiunta con la commissione Esteri del Bundestag".

"Con Schäuble -conclude Fico- parleremo del caso di Giulio Regeni ma anche di altri temi che riguardano oggi l’Europa, in una fase complessa e delicata come quella del dopo elezioni. Visiterò inoltre il Bundestag e successivamente il Memoriale dell’Olocausto".