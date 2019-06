Caldo: Vicenza, task force comunale pronta a fronteggiare eventuali emergenze

Vicenza, 24 giu. (AdnKronos) - Nei prossimi giorni è previsto un significativo aumento delle temperature, con picchi che potrebbero sfiorare i 40 gradi in città. Per questo motivo il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco ha sollecitato la protezione civile comunale e i servizi sociali a coordinarsi per far fronte a possibili emergenze, legate in particolare ai cittadini più fragili.

“Ho chiesto – ha dichiarato il sindaco – di monitorare l'evolversi della situazione, rapportandosi con gli altri attori del territorio e in particolare Aulss 8 Berica. Per qualsiasi necessità i cittadini anziani, soli e in difficoltà possono rivolgersi al call center telefonico 0444221020 che abbiamo attivato dal 15 giugno nell'ambito dell'iniziativa Estate sicura. Vale comunque l'invito, per bambini, persone con patologie ed anziani, a non uscire nelle ore più calde della giornata”.