Caporalato: domani Tridico incontra sindacati, al centro droni e task force (2)

(AdnKronos) - I sindacati erano scesi in piazza l'11 maggio per la mancata applicazione della legge 199 del 2016, soprattutto nelle parti dedicate alla prevenzione del caporalato, e sollecitano misure. Innanzitutto, le cabine di regia territoriali mancano in alcune zone, anche se diverse sono operative in Puglia e in Calabria. Altra questione molto importante è quella di un trasporto pubblico dedicato, e dunque controllato, per portare i lavoratori nei campi. Inoltre si chiede l'abolizione dei ghetti e la sistemazione dei braccianti in villaggi come quello sorto a Nardò, con tutti i servizi necessari a condizioni di vita dignitose.

E' probabile che domani sarà affrontato anche il tema della Rete del lavoro agricolo di qualità, uno strumento che garantisce una certificazione delle aziende agricole ma a cui sono iscritte ancora troppo poche imprese, i sindacati chiedono che vengano incentivate le iscrizioni con meccanismi premiali.