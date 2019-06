Olimpiadi: sindaco Verona, 'in Arena il sogno olimpico, siamo pronti' (2)

(AdnKronos) - "Già da oggi siamo pronti a dare il meglio. Il successo in mondovisione della Traviata di Zeffirelli di tre giorni fa e quello della tappa finale del Giro d’Italia lasciano pochi dubbi sulle capacità organizzative della nostra città in fatto di grandi eventi. Questa nuova occasione ci elettrizza ancora di più e sapremo essere ancora fra i numeri uno. Quando ad ottobre ho proposto l’Arena per la cerimonia olimpica, era una sfida che pochi pensavano avremmo vinto", spiega.

"La montagna da scalare sembrava l’Everest, invece il verdetto di oggi dimostra che anche la vetta più ambiziosa è raggiungibile con la tenacia e il lavoro di squadra. Un sogno in cui Zaia ha creduto fin dall’inizio, senza mai mollare. Questo è anche lo spirito di Verona, non arrendersi mai. Ora ci aspetta una nuova avventura, che ci vedrà lavorare con la passione e l’impegno di sempre. L’Arena è un luogo magico e unico al mondo, la sua suggestione non solo darà un valore aggiunto alla manifestazione, ma la renderà indimenticabile. Ne abbiamo avuto prova nei giorni scorsi, in Arena ogni evento diventa magia", conclude.