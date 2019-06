Rdc: Anpal, 2.978 vincitori, due posti vuoti ad Alessandria, saranno coperti a breve**

Sala: emozione incredibile, rivincita su Ema ma più importante

Losanna, 24 giu. (askanews) - "Un'emozione incredibile, sono contentissimo per Milano e l'Italia. Festeggiano stasera e poi cominciamo subito a lavorare. Per me è bastata emotivamente una rivincita dopo Ema, ma se devo dire questa è più importante. Perdere una seconda volta sarebbe stato alquanto seccante, ci voleva". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dopo l'assegnazione a ...