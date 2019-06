Sicuritalia: Manca, 'player in grado confrontarsi con concorrenti internazionali'

Roma, 25 giu. (AdnKronos) - "Insieme alla mia squadra sono orgoglioso di aver creato, in un mercato molto frammentato, un player in grado di confrontarsi alla pari con i grandi concorrenti internazionali". Così in una nota Lorenzo Manca, proprietario ed amministratore Delegato del Gruppo Sicuritalia ed artefice della crescita del gruppo negli ultimi 25 anni, commenta così l'acquisizione di Ivri creando il polo italiano del settore, a servizio delle aziende e delle istituzioni in Italia e nel mondo.

"Dimensione adeguata - sottolinea - vuol dire poter garantire ai nostri clienti tutto il supporto necessario per sviluppare in totale sicurezza il proprio business e per portarlo nel mondo allo stesso modo, perché è sui mercati internazionali che oggi più che mai si gioca il ruolo dell’Italia come seconda manifattura d’Europa in una fase delicata delle relazioni internazionali".