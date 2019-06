Tlc: la cinese Zte terza al mondo per brevetti 5G con 1.424 domande

Roma, 25 giu.- (AdnKronos) - Il gigante cinese Zte Corporation, fornitore di soluzioni tecnologiche per le telecomunicazioni, ha dichiarato 1.424 famiglie di Brevetti Standard Essenziali (Seè) per il 5G e altrettante domande di brevetto all'European Telecommunications Standards Institute (Etsi): è il bilancio al 15 giugno dell'azienda che è stata inclusa da IPlytics nella Top 3 globale, uno strumento di market intelligence per analizzare le tendenze tecnologiche, gli sviluppi del mercato e la posizione competitiva dell'azienda.

"La titolarità di un brevetto standard è una delle principali manifestazioni della forza tecnica del settore. Conforme ai requisiti dell'ETSI, Zte ha tempestivamente messo a disposizione dell'industria i suoi Brevetti Standard Essenziali per il 5G" si legge in una nota.

"Con il 5G come strategia principale per lo sviluppo, Zte si è concentrata sull'impegno di ricerca e sviluppo in settori correlati al 5G, tra cui wireless, reti centrali, trasporti, chipset e dispositivi, con lo scopo di ottenere vantaggi tecnologicamente all'avanguardia" conclude la nota.