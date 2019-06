Olimpiadi: Ance Veneto, siano volano per infrastrutture

Venezia, 25 giu. (AdnKronos) - “Le Olimpiadi nel nostro Paese e, in particolare, nel Veneto ed a Cortina mi auguro possano essere una grande occasione di sviluppo e di crescita sotto ogni punto di vista. Nelle specifico, poi, per il settore delle costruzioni possono rappresentare burocrazia permettendo un volano per sbloccare investimenti ed opere pubbliche". Così il presidente di Ance Veneto, Giovanni Salmistrari, commenta l’assegnazione delle Olimpiadi a Milano e Cortina.

"Quello che emerge con forza, però, da questa assegnazione è che quando la politica fa squadra e mette al centro gli interessi dei territori, della comunità e del Paese si possono raggiungere gli obiettivi prefissati. Si tratta di un modello che dovrebbe essere applicato anche in altre situazioni, ovvero, nella costruzione delle riforme, delle leggi e dei provvedimenti”, conclude il presidente di Ance Veneto.