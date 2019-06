Olimpiadi: ConfartVeneto, 'ora parte la 'gara', arrivare preparati all'appuntamento'

Venezia, 25 giu. (AdnKronos) - “Le Olimpiadi possono diventare un forte motivo di ripresa della collaborazione lombardo veneta in tutti i campi e di interconnessione. Lo sport porta infatti con sé la necessità di infrastrutture non più procrastinabili. Oggi parte una seconda ma altrettanto importante “competizione”: arrivare preparati all’appuntamento”. Questo il commento del Presidente di Confartigianato Imprese Veneto, Agostino Bonomo all’indomani della grande vittoria di squadra che ha portato al successo la candidatura di Milano Cortina, per l’appuntamento a cinque cerchi del 2026.

“La candidatura unitaria di Milano e della perla delle Dolomiti evidenzia, non c’è dubbio, due territori totalmente diversi per localizzazione, cultura, ambienti - prosegue Bonomo -ma si tratta anche di un’alternativa all’appoggio dell’iniziativa di una singola sede, una pratica già sperimentata da tempo in occasioni di altri eventi sportivi a carattere internazionale".